Фан-зона Евро-2020 в Москве: как туда попасть и что там интересного

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

11 июня в столичных «Лужниках» на месяц открывается фан-зона для просмотра матчей Евро-2020. О том, как туда попасть и что для этого нужно, — в материале «Вечерней Москвы».

С 11 июня по 11 июля 2021 года состоится 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Он сохранил приставку «2020», так как изначально должен был проводиться с 12 июня по 12 июля прошлого года, однако этому помешала пандемия коронавируса. В результате Евро-2020 будут проводить в этом году на 11 стадионах в 11 городах 10 стран мира. В общей сложности в групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Зрителей допустят на матчи, но на большинстве игр, включая полуфиналы и финал, трибуны не позволят заполнить более чем на половину.

Семь матчей первенства пройдут в Петербурге. В Москве же для удобного просмотра матчей на все время чемпионата откроют фан-зону в спортивном комплексе «Лужники», сообщали в департаменте спорта столицы.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Как попасть в фан-зону?

Фан-зона, фудтраки, разнообразная инфраструктура и огромные экраны, на которых развернется все самое интересное, будут установлены на площади Южного спортивного центра «Лужников». Вход организуют со стороны Центральной площади «Лужников», уточняли в пресс-службе столичного департамента спорта.

Как отмечается на сайте спорткомплекса, на мероприятие не пустят детей младше шести лет. Ребята от 6 до 14 лет проходят только со взрослыми и по отдельным билетам. Дети в возрасте 14 лет и старше — уже совсем большие, они проходят сами.

Перед походом в фан-зону нужно зарегистрироваться на мероприятие по ссылке. После заполнения формы на электронную почту придет бесплатный билет с QR-кодом. Он пригодится, когда придет время проходить в зону для просмотра большого футбола. При этом на портале указано, что на один почтовый ящик можно зарегистрировать один взрослый и один детский билеты. Они действуют в течение одного игрового дня. Вместе с билетом с собой обязательно нужно взять паспорт (его тоже могут спросить).

В Департаменте спорта Москвы обращали внимание, что число мест в фан-зоне не бесконечное, в связи с чем и время регистрации на мероприятие, по сути, ограничено.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Может ли друг-иностранец приехать в «Лужники»?

Да, поскольку в России открыт безвизовый въезд для зарубежных гостей, желающих посмотреть Евро-2020. Но для этого иностранцам понадобится паспорт болельщика (Fan ID). Этот документ в заламинированном виде попросят предъявить при проходе на стадион. Если его нет, но есть электронная версия, с ней зарубежному гостю нужно будет обратиться в один из центров выдачи Fan ID в РФ и получить паспорт болельщика в виде карты. Такой порядок действует с 29 мая по 2 июля 2021 года.

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