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Акция по обмену вещами пройдет в экоцентре Кусково
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Акция по обмену вещами пройдет в экоцентре Кусково

Ольга Маркова

Развлечения

Мосприрода приглашает горожан 12 июня на летний своп.

На территории экошколы «Экоцентр Кусково» участники смогут обменяться вещами, таким образом, подарив им вторую жизнь. Принцип акции прост: участники приносят ненужные вещи и имеют возможность выбрать другие, которые им необходимы. Вещь обретает вторую жизнь, а на производство ее аналога не расходуются природные ресурсы.

Кроме того, на территории экоцентра есть контейнеры для сбора вещей, куда можно положить то, что подлежит переработке или передаче на благотворительность.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

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обмен вещамиМосприродаЭкология
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