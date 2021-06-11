Акция по обмену вещами пройдет в экоцентре Кусково

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосприрода приглашает горожан 12 июня на летний своп.

На территории экошколы «Экоцентр Кусково» участники смогут обменяться вещами, таким образом, подарив им вторую жизнь. Принцип акции прост: участники приносят ненужные вещи и имеют возможность выбрать другие, которые им необходимы. Вещь обретает вторую жизнь, а на производство ее аналога не расходуются природные ресурсы.

Кроме того, на территории экоцентра есть контейнеры для сбора вещей, куда можно положить то, что подлежит переработке или передаче на благотворительность.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

Читайте также: Марафон «Зеленая Россия» пройдет на природных территориях Москвы