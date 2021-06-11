Эксперт рассказал, что поможет пережить экономический кризис

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Кризис, который наблюдается в современной мировой экономике, продлится долго. Экономист, президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин рассказал, как подготовиться к такому времени, а так же как пережить трудные годы с минимальными потерями.

— Человек должен понимать, что неприятности с его семьей или бизнесом будут еще происходить. И к этому необходимо быть готовым с психологической и содержательной точек зрения, — пояснил экономист.

Эксперт посоветовал не брать кредиты и крайне внимательно следить за собственным бизнесом. По его мнению, людям надо очень серьезно разобраться с тем, как будет устроена их жизнь: уровень доходов и расходов. Последние стоит минимизировать, а первые по возможности увеличить.

Михаил Хазин также добавил, что россиянам стоит консолидироваться, иными словами создать своего рода экономические общины, отмечает «Радио 1». По его словам, это могут быть жители одного подъезда, одной улицы или поселка.

— Существует огромное множество вещей, которые люди могут сделать сообща, но этого вообще не происходит, — подчеркнул экономист.

Он также считает, что еще одним способом борьбы с кризисом является кооперация.

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