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Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к участкам
Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к участкам

Юлия Павлушова

Политика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит повысить уровень газификации страны и бесплатно подводить газопровод до границ земельных участков граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации в пятницу, 11 июня.

Законом вводится понятие о едином операторе газификации, которым станет Газпром. Однако на территориях, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.

На финансирование «последней мили» — строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка — будут направлять инвестиционную надбавку геодезической разбивочной основы (ГРО). Также единый оператор сможет привлекать средства льготных кредитов и займов. В документе указано, что рост тарифов для населения выше инфляции исключается. Также на граждан не распространятся инвестиционные надбавки.

Ранее Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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