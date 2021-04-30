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Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги

Кирилл Николаев

Закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Гражданском процессуальном кодексе России имеется список сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Перечень дополнится пунктом о домашних питомцах, определенных в законе об ответственном обращении с животными. Речь идет о животных, которые не являются средствами производства. Также в перечень попали животные, которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах.

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы. Правительству России и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение военных сборов. Для пребывающих в запасе граждан они проводятся каждый год. Министерство обороны РФ определяет место проведения военных сборов.

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