Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 апреля.

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение военных сборов.

Военные сборы для пребывающих в запасе граждан проводятся каждый год. Министерство обороны РФ определяет место их проведения.

Ранее Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на недружественные действия иностранных государств. Данный указ принят в целях защиты интересов и безопасности России. Правительству РФ необходимо определить перечень недружественных зарубежных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия).

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