Путин поручил ускорить работу по защите персональных данных россиян

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству ускорить работу по внесению изменений в законодательство для усиления защиты персональных данных россиян. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили на сайте Кремля.

Кроме того, кабмину необходимо ускорить работу по внесению изменений в законодательство, направленных на содействие развитию российских организаций, которые разрабатывают программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы. Изменения планируется внести в федеральный закон «О персональных данных».

Правительству необходимо доложить президенту о проделанной работе до 1 июля.

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