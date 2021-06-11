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Абрамченко поставила задачу войти в десятку поставщиков продовольствия в мире
Фото: roscongress / Александр Уткин

Абрамченко поставила задачу войти в десятку поставщиков продовольствия в мире

Елена Фролова

Экономика

Россия должна оказаться в десятке лучших стран по поставкам продовольствия на мировом уровне. Такую задачу поставила вице-премьер Виктория Абрамченко во время совещания с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и руководителем Министерства экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

— За два последних десятилетия произошел быстрый рост отечественного сельского хозяйства. Россия не только обеспечивает себя продовольствием, но и добивается рекордных показателей в экспорте, — подчеркнула Виктория Абрамченко.

По ее словам, в 2020 году Российская Федерация нарастила экспорт до 30,5 миллиарда долларов. Кроме того, по результатам прошлого года впервые в новейшей истории страны экспорт сельхозпродукции превысил импорт.

— Задача на ближайшие десять лет: войти в десятку стран — поставщиков продовольствия по всему миру, — добавила вице-премьер.

Она пояснила, что российский агропромышленный комплекс справился с вызовами пандемии COVID-19 и во многих сферах жизнедеятельности показал рост, отмечает телеканал 360.

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Виктория АбрамченкоРоссияэкспорт
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