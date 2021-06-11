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Эксперт по трудовому праву рассказал, когда выгоднее брать отпуск
Фото: Pixabay

Эксперт по трудовому праву рассказал, когда выгоднее брать отпуск

Юлия Павлушова

Общество

Чем больше праздничных и выходных дней в выбранном для отпуска месяце, тем он менее выгоден с финансовой точки зрения. Об этом заявил консультант по трудовому праву Илья Данцкер.

Эксперт напомнил, что рабочее время, в отличие от отпуска, оплачивается только в трудовые дни, а не в календарные. Таким образом, цена рабочего дня в каждом месяце будет отличаться, поскольку она зависит от числа этих самых дней. Для примера: в январе нынешнего года было только 15 рабочих дней, а в апреле — уже 22.

— Попавшие на субботу и воскресенье дни тоже подлежат оплате. И на этом можно сократить потери по сравнению с оплатой за рабочие дни, а иногда даже и остаться в выигрыше — все зависит от того, сколько суббот и воскресений вы включите в отпуск, и от цены рабочего дня, — цитирует Илью Данцкера NEWS.RU.

Ранее россияне перечислили регионы, где провели лучший отпуск.

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