Эксперт назвал возможные условия нового этапа туристического кешбэка

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Новый этап программы туристического кешбэка стартует с 1 октября. Однако путевки можно купить уже этим летом. Подробно об этом рассказал генеральный директор турфирмы Сергей Ромашкин.

— Представители туристического бизнеса надеются на то, что четвертый этап данной программы будет проходить примерно по тем же параметрам, что и предыдущие. В прошлом году программа действовала в течение двух периодов: до 5 декабря необходимо было купить путевки и вернуться назад до 10 января. Хочется, чтобы и в этом году было также, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что временные рамки в этот раз могут расширить. Представитель сферы туризма также добавил, что Ростуризм уже анонсировал зимнюю программу, хотя детали еще обсуждаются, отмечает «МИР 24».

— Ожидается, что можно будет проводить не менее двух ночей в сертифицированных гостиницах, сумма кешбэка не будет превышать 20 тысяч рублей, независимо от тура, — добавил Сергей Ромашкин.

Он также напомнил, что в течение буквально двух-трех дней после бронирования тура возвращается кешбэк. Никакого оформления документов для этого не требуется.

Источник: mir24.tv

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