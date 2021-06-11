Лолита предрекла гибель МХАТа. Дебют Бузовой тут ни при чем

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МХАТ имени Горького погибает, но это никак не связано с участием певицы Ольги Бузовой в его новом спектакле «Чудесный грузин». Об этом «Вечерней Москве» сказала певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская.

Ранее стало известно, что худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле о молодости Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Позже он заявил, что театр на этом «хайпанул». 10 июня прошел показ спектакля для СМИ. 11 и 12 июня в МХАТ имени Горького состоится официальная премьера.

— Оля молодец, не боится экспериментировать, и это замечательно. А вот сама форма предложения участия в постановке — мне, например, (певице — прим. «ВМ») Валерии… Людям вообще-то присылают пьесу на читку. А здесь были первая фраза «у нас премьера тогда-то» и краткое содержание пьесы. Я сама спектакль не видела, но профессионалы не начинают переговоры с таких слов. Поэтому я, как человек с режиссерским образованием и небольшой актерской работой, но в очень хорошем театре «Модерн», могу сказать: это художественная самодеятельность, — объяснила Лолита.

По ее словам, она не видела Бузову в роли певицы Бэллы Шанталь. При этом Лолита считает коллегу «человеком-авантюристом в лучшем творческом смысле».

— В этой профессии по-другому быть не может, для нее это будет опытом. Но у меня существование вообще подобного именно в этом театре вызывает только скорбные чувства. К сожалению, могу констатировать пока гибель именно вот этого театра. Не из-за пьесы, в которой Оля приняла участие. Я имею в виду вообще — у него история погибели очень древняя, — заключила артистка.

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