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Восемь человек погибли из-за утечки химикатов в Китае
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Восемь человек погибли из-за утечки химикатов в Китае

Полина Долганова

В мире

Восемь человек погибли, еще трое пострадали из-за утечки химикатов в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китайской Народной Республики (КНР). Об этом в субботу, 12 июня, сообщает Центральное телевидение Китая.

По предварительным данным, люди потеряли сознание при разгрузке метилформиата с транспортного средства с номерами провинции Хубэй в зоне технико-экономического развития города Гуйян.

Все пострадавшие госпитализированы. Мониторинг окружающей среды на месте происшествия показал, что качество воздуха в этой зоне соответствует норме.

Причины происшествия пока не установлены.

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Китайхимиясмерть
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