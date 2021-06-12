Составлен топ-10 самых популярных книг российских авторов

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Опубликовал рейтинг самых популярных у россиян книг, написанных отечественными авторами. На первом месте расположился юмористический сборник Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы». Об этом сообщает книжный сервис MyBook.

— Самой популярной художественной книгой российского автора стал юмористический сборник Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы», по мотивам которого в 2020 году был снят комедийный телесериал. На втором месте - один из главных бестселлеров наших дней, дебютный роман писательницы из Казани Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», который был экранизирован весной 2020 года, — говорится в сообщении.

Третью строчку занимает повесть «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, на четвертой и пятой позиции расположились произведения Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» и «Искусство легких касаний». Дальнейшие строчки рейтинга заняли «Волшебный свет» Татьяны Устиновой, роман Марины Степновой «Сад», роман «Лавр» Евгения Водолазкина, «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова и «Пищеблок» Алексея Иванова.

— В топе по популярности в основном книги, у которых есть экранизации. Очевидно, что в современной России экранизации становятся драйверами продаж - они «доносят» до читателей информацию о том, что книга существует, — рассказала главный редактор MyBook Екатерина Писарева.

Исследователи создали отдельный топ для анализа предпочтений россиян среди отечественных авторов в нон-фикшн литературе. На первом месте находится книга психолога Андрея Курпатова «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!», второе место за аудиокнигой бизнесмена Бориса Литвака «7 шагов к стабильной самооценке», а тройку лидеров замкнуло произведение «45 татуировок менеджера» от предпринимателя Максима Батырева. В пятерку популярнейших также вошли «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой и «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя» Натальи Красновой. С шестого по десятое место расположились произведения Сергея Музжавлева «Как понять себя», «Никогда-нибудь» от Елены Резановой, «Продвижение личных блогов в «Инстаграм»: пошаговое руководство» Александры Митрошиной и «Дао жизни: Мастер-класс от убежденного индивидуалиста» Ирины Хакамады.

Исследование сервиса MyBook приурочено к Дню России 12 июня, специалисты изучили данные более 800 тысяч пользователей из РФ за год, сообщает ТАСС.

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