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Опрос показал, что треть россиян не прочитали ни одной книги за полгода
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Опрос показал, что треть россиян не прочитали ни одной книги за полгода

Юлия Павлушова

Общество

Почти 30 процентов россиян за последние полгода не прочли ни одной книги. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, обнародованные в среду, 9 июня.

Уточняется, что почти половина жителей страны за этот срок прочитали от одной до пяти книг, еще 25 процентов прочли свыше 10 произведений. По данным ВЦИОМ, заядлых читателей больше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, а также среди россиян с высшим и неполным высшим образованием.

Кроме того, наибольшее число тех, кто прочел много книг, проживают в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек. Далее следуют жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 30 процентов россиян посещают музеи и театры хотя бы раз в неделю.

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