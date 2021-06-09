Опрос показал, что треть россиян не прочитали ни одной книги за полгода

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Почти 30 процентов россиян за последние полгода не прочли ни одной книги. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, обнародованные в среду, 9 июня.

Уточняется, что почти половина жителей страны за этот срок прочитали от одной до пяти книг, еще 25 процентов прочли свыше 10 произведений. По данным ВЦИОМ, заядлых читателей больше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, а также среди россиян с высшим и неполным высшим образованием.

Кроме того, наибольшее число тех, кто прочел много книг, проживают в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек. Далее следуют жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 30 процентов россиян посещают музеи и театры хотя бы раз в неделю.

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