Опрос показал, что больше половины россиян регулярно занимаются спортом
Как показал опрос ВЦИОМ, 51 процент россиян систематически занимается физкультурой, посещает секции и фитнес-центры или тренируется самостоятельно не менее одного часа в неделю.
При этом больше всего занимается людей от 18 до 24 лет — три четверти опрошенных данного возраста.
Не привлекает спорт 49 процентов людей. Здесь лидирует старшее поколение. Согласно опросу, среди россиян в возрасте от 60 лет насчитывается 64 процента таких респондентов.
Всероссийский инициативный опрос был проведен 18 мая 2021 года. В нем поучаствовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, сообщает Интерфакс.
Ранее отмечалось, что почти 70 процентов россиян считают свой образ жизни здоровым.
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