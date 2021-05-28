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Опрос показал, что больше половины россиян регулярно занимаются спортом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Опрос показал, что больше половины россиян регулярно занимаются спортом

Михаил Алимов

Общество

Как показал опрос ВЦИОМ, 51 процент россиян систематически занимается физкультурой, посещает секции и фитнес-центры или тренируется самостоятельно не менее одного часа в неделю.

При этом больше всего занимается людей от 18 до 24 лет — три четверти опрошенных данного возраста.

Не привлекает спорт 49 процентов людей. Здесь лидирует старшее поколение. Согласно опросу, среди россиян в возрасте от 60 лет насчитывается 64 процента таких респондентов.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 18 мая 2021 года. В нем поучаствовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, сообщает Интерфакс.

Ранее отмечалось, что почти 70 процентов россиян считают свой образ жизни здоровым.

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