Первый спортивный комплекс с биатлонным тиром ввели в Митине

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

улица Барышиха, дом 33а, строение 2 Карта всех событий

Первый спортивный комплекс с биатлонным тиром ввели в эксплуатацию в Митине. Об этом в субботу, 12 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь комплекса, который введен для школы № 102 Москомспорта, составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Здание располагается по адресу улица Барышиха, дом 33а, строение 2.

Двухэтажное помещение оборудовано спортивным и тренажерным залами, раздевалками, кабинетом психолога и буфетом.

Длина зала биатлонного тира составляет 50 метров. В нем можно будет стрелять из из малокалиберных винтовок.

Кроме того, в спорткомплексе будут проводиться занятия по другим видам спорта: гандболу, теннису и даже бадминтону.

На прилегающей территории расположен гараж для спецтехники и стоянка на 25 парковочных мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в фан-зоне спортивного комплекса «Лужники» установят арт-объект от столичного турсервиса Russpass.

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