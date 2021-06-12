Уфолог рассказал, как искусственный интеллект поможет в изучении НЛО

Кадр из мультфильма «Похищение»

Ученые из Китая изучают наследие высокоразвитых цивилизаций минимум с 2004 года. В частности, речь идет о шахте, которая была создана для уничтожения угрожающих Земле космических тел. Такого мнения придерживается директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Так, эксперт прокомментировал сообщение о том, что китайские военные используют искусственный разум, чтобы отслеживать непознанные летающие объекты. Уфолог уверен в том, что высокие технологии играют в этом деле важную роль.

— Безусловно, искусственный интеллект может помочь. В атмосфере нашей планеты летает достаточно много объектов. Люди их не замечают по одной лишь причине — никто из них в основном не смотрит в небо, — объяснил Уваров.

При этом он добавил, что основная часть НЛО перемещается быстрее пули. В свою очередь искусственный интеллект может записывать и перерабатывать огромный объем информации в разных спектрах, отмечает ФАН. По мнению уфолога, в ближайшем будущем могут быть обнародованы полученные сведения, которые будут очень убедительными. Он пояснил, что исследователи из Китая уже располагают определенными данными по этой теме.

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