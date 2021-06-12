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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

Полина Долганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России, который отмечается 12 июня.

— Этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность. В нем — мощь и единство Отчизны, ее огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Москва — собирательница русских земель и сердце России, — подчеркнул Собянин в поздравительной телеграмме.

Глава города также отметил, что в основе достижений столицы лежит труд и талант ее жителей, которые любят свой город и страну.

— Невозможно переоценить ее роль в жизни страны — и в эпоху созидания, и в периоды испытаний. И сегодня столица задает стандарты, делится опытом, приходит на помощь, — сказал мэр.

Кроме того, Сергей Собянин пожелал горожанам здоровья, новых успехов и благополучия.

СПРАВКА «ВМ»

День России является государственным праздником и отмечается в стране ежегодно 12 июня. Впервые этот день стал праздничной датой 11 июня 1992 года, когда Верховный Совет РФ постановил, что россияне должны отмечать этот праздник как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».

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День РоссииСергей СобянинМосква
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