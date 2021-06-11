Опрос показал, как много россиян знают о Дне России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние шесть лет число россиян, которые знают, что за праздник отмечают 12 июня, выросло до 73 процентов. Это показали результаты последнего опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, в 2015 году о Дне России знали только 64 процента жителей страны. Часто праздник путают с Днем Конституции, Днем Российского флага и Днем народного единства.

При этом выяснилось, что главной гордостью россиян являются армия и флот, о чем заявили 24 процента опрошенных, а также люди и русский дух — об этом высказались девять процентов респондентов.

Ранее Музей военной формы пригласил на программу в честь Дня России.

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