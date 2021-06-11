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Опрос показал, как много россиян знают о Дне России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Опрос показал, как много россиян знают о Дне России

Юлия Павлушова

Общество

За последние шесть лет число россиян, которые знают, что за праздник отмечают 12 июня, выросло до 73 процентов. Это показали результаты последнего опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, в 2015 году о Дне России знали только 64 процента жителей страны. Часто праздник путают с Днем Конституции, Днем Российского флага и Днем народного единства.

При этом выяснилось, что главной гордостью россиян являются армия и флот, о чем заявили 24 процента опрошенных, а также люди и русский дух — об этом высказались девять процентов респондентов.

Ранее Музей военной формы пригласил на программу в честь Дня России.

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