Мастер-классы, экскурсии и концерты: как пройдет День России в музеях Подмосковья

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Музеи Московской области 12 июня, в День России, приглашают взрослых и детей принять участие в праздничных программах. Здесь пройдут мастер-классы, экскурсии, выставки, интерактивные программы и концерты.

Так, в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» 12 июня состоится мероприятие для детей «Их имена — гордость России».

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина приглашает на лекцию «Военные лазареты в Вяземах» и выставку «Эмалевая шкатулка».

В усадьбе Даровое пройдет экофестиваль «Птичьи трели», а в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского — семейная программа «Наша Родина — Россия».

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» и Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской пройдут праздничные концерты «Любовь моя, поющая Россия» и «Горжусь тобой, моя Россия».

В Государственном мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока состоится мероприятие «Стихи о России».

Серпуховский историко-художественный музей приглашает на пешеходную экскурсию «С Чеховым по городу С.» и тематическую экскурсию ко Дню России по залам музея.

В усадьбе Мураново имени Ф. И. Тютчева праздновать День России будут три дня — с 12 по 14 июня. В программе: торжественный митинг и поднятие флага, концерт, день мастер-классов по изготовлению игрушек из дерева и карнавальной маски.

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 12 июня пройдут интерактивное занятие «Всей семьей в музей»; игровые занятия «Дело о пропавшем туристе», «Загадки конного двора», «Полководцы и сражения», «Музыкальный вечер в музее. Классика рядом». 13 июня здесь можно принять участие в игровых мероприятиях «Арт-поиск. Ассоциации» и «Полководцы и сражения», послушать лекцию «Поговорим о России» и посетить экскурсию. 14 июня пройдут авторские экскурсии «Человек играющий» на выставке «Андрей Ремнев. Балет. Русская тема».

В Военно-техническом музее 12 июня состоится спортивное мероприятие «День России — день народа».

Участие в мероприятиях бесплатное по билетам в музеи, сообщается на сайте правительства Московской области.

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