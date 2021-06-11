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Музей военной формы пригласил на программу в честь Дня России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Музей военной формы пригласил на программу в честь Дня России

Ольга Маркова

Развлечения

Музей военной формы 12 июня приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню России.

В музее пройдут экскурсии по экспозиции «Нам есть чем гордиться». Их участникам расскажут о новейших достижениях всех видов Вооруженных сил Российской Федерации.

В рамках экскурсии «Современная армия России» гости окажутся в атмосфере высоких технологий, узнают о последних военных разработках и увидят образцы военной формы, экипировки и снаряжения военнослужащих.

У самых смелых будет возможность попробовать свои силы в управлении радиолокационной станцией в зоне «Командный пункт», воссоздающей рабочую обстановку пункта управления ракетных войск стратегического назначения.

Участие в мероприятиях — по билетам, сообщается на сайте музея.

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