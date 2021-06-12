Юрист объяснила правила заключения договора между физическими лицами

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Законы Российской Федерации предусматривают совершение сделок, которые должны в обязательном порядке оформляться в письменной форме, даже если все стороны договора являются физическими лицами. Об этом рассказала юрист в сфере абонентского обслуживания бизнеса Олеся Богоявленская.

Подобные сделки заключают физлица, если речь идет о суммах более десяти тысяч рублей. Сюда также относятся те случаи, которые, согласно статье 161 Гражданского кодекса России, обязательно должны заключаться в письменном виде. Например, в такой форме должны быть заключены завещание или договор залога. Их также необходимо заверить у нотариуса.

— Договоры между физлицами делятся на две большие группы: изменяющие право собственности (например, купля-продажа, мена, дарение) и оказание услуг, — объяснила Богоявленская.

Она уточнила, что совершать продажу по соответствующему договору люди могут, когда речь идет о любом разрешенном в обороте имуществе, однако без предпринимательских целей. По подобным документам нельзя реализовывать товары, которые предназначены для дальнейшей продажи, отмечает ФАН.

Причем заключать договор без участия юриста физические лица могут всегда. Как подчеркнула адвокат, это зависит от осведомленности, здравого смысла и рискованности сторон. Эксперт считает, что лучше не рисковать, однако если люди решили отказаться от услуг профессионала, то им лучше придерживаться некоторых правил при составлении документа. Так, в нем должны содержаться следующие данные: дата и место заключения договора; паспортные данные каждого участника сделки; предмет договора; цена договора; порядок расторжения или изменения договора; подписи всех участников сделки.

Самой частой ошибкой при составлении таких документов являются опечатки, в результате которых искажается смысл текста и изложенных в нем фактов. Не менее редкими являются фактические ошибки, возникающие из-за невнимательности или небрежности сторон.

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