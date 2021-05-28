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Нотариус назвал лучший способ раздела жилья после развода
Фото: pixabay.com

Нотариус назвал лучший способ раздела жилья после развода

Юлия Курганова

Общество

Нотариус Сергей Поляков назвал дистанционный формат раздела квартиры при разводе лучшим способом урегулирования имущественных отношений.

Он отметил, что это настоящее спасение для тех, кто не хочет видеться с экс-супругом после развода.

— Это могут быть не только ненавидящие друг друга экс-супруги, которым нужно соглашение о разделе совместно нажитого имущества либо алиментное соглашение, но и, к примеру, сособственники долевой недвижимости, решившие как-то разменять свои квадратные меры или продать их, — рассказал специалист.

Он пояснил, что при таком способе договор оформляется в электронном виде. Для него даже не нужны электронные подписи, так как стороны могут расписаться на специальных планшетах.

Кроме того, готовый договор, удостоверенный нотариусом, бывшие супруги смогут получить в удобном цифровом формате.

Поляков добавил, что стороны могут находиться в разных городах во время сделки. Но один из бывших супругов должен обратиться к нотариусу в том городе, где находится недвижимость, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, как купить загородный дом без проблем.

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