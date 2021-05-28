Нотариус назвал лучший способ раздела жилья после развода

Фото: pixabay.com

Нотариус Сергей Поляков назвал дистанционный формат раздела квартиры при разводе лучшим способом урегулирования имущественных отношений.

Он отметил, что это настоящее спасение для тех, кто не хочет видеться с экс-супругом после развода.

— Это могут быть не только ненавидящие друг друга экс-супруги, которым нужно соглашение о разделе совместно нажитого имущества либо алиментное соглашение, но и, к примеру, сособственники долевой недвижимости, решившие как-то разменять свои квадратные меры или продать их, — рассказал специалист.

Он пояснил, что при таком способе договор оформляется в электронном виде. Для него даже не нужны электронные подписи, так как стороны могут расписаться на специальных планшетах.

Кроме того, готовый договор, удостоверенный нотариусом, бывшие супруги смогут получить в удобном цифровом формате.

Поляков добавил, что стороны могут находиться в разных городах во время сделки. Но один из бывших супругов должен обратиться к нотариусу в том городе, где находится недвижимость, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, как купить загородный дом без проблем.

Читайте также: Юрист разъяснила принцип очередности наследования по закону в России