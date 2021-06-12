Эксперт объяснила, кто должен платить повышенный налог на доходы физлиц

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Множество вопросов вызывает появившаяся недавно в России практика делить налогоплательщиков на «простых» и «богатых». По какому принципу власти относят граждан к той или иной категории, разъяснила эксперт по налогообложению Мария Гайнутдинова.

Повышенная ставка в первую очередь относится к одному из прямых сборов – подоходному налогу. Его расчет ведется на основании доходов, которые официально получает физическое лицо. Вплоть до 2021 году в нашей стране существовала единая ставка для всех граждан – 13 процентов. Столько работающие граждане России платят из своей заработной платы. Это касалось, например, врачей и учителей с зарплатой в 30-50 тысяч рублей, а также топ-менеджеров нефтяных компаний, которые могут получать более миллиона рублей.

Однако с января этого года действует новый, более справедливый подход. Это означает, что тот, кто зарабатывает больше, должен отдавать в казну больше. Порогом уровня доходов названа сумма в пять миллионов рублей. Человек, зарабатывающий больше данной суммы за год, иными словами свыше 416 тысяч рублей в месяц, на официальном уровне признается богатым. Тогда ему нужно платить налоги по повышенной ставке – 15 процентов.

— Соответствующий законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина, — пояснила Мария Гайнутдинова.

Главной его задачей является увеличение за счет увеличения налоговой нагрузки для состоятельных граждан доходов бюджета, объем которого снизился из-за пандемии, отмечает ФАН.

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