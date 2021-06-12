Ребенка пропавшей супружеской пары нашли в лодке на озере в Приморском крае

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Супружеская пара пропала во время катания на надувной лодке с мотором по озеру Ханка, их трехлетний сын найден в тяжелом состоянии в лодке с оторванным мотором. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР Приморского края.

— 10 июня семья из трех человек включая трехлетнего ребенка вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски, — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, лодка с оторванным мотором находилась в семи километрах от места стоянки семьи, в ней обнаружен ребенок, находящийся в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. По факту исчезновения родителей возбуждено уголовное дело.

Фото: СК РФ по Приморскому краю

— По предварительным данным, лодка при быстром движении попала на мель и от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться в лодке и выпали в воду, — пояснили в ведомстве.

Поиски пропавших продолжаются, проводятся следственные действия для уточнения всех обстоятельств происшествия. Мальчик доставлен в больницу и находится под наблюдением врачей.

Ранее «ВМ» сообщала, что мальчика, пропавшего в тайге на Урале, нашли живым.

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