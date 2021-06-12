Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Появились подробности похищения девочки в Подмосковье
Фото: moscow-live

Появились подробности похищения девочки в Подмосковье

Полина Долганова

Происшествия

Стали известны новые подробности похищения девочки в городе Видное в Подмосковье.

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на источник, 36-летняя мать девочки не была знакома с похитительницей ранее.

Вместе с сожителем она познакомилась с парой в центре столицы — с некими Михаилом и Альбиной. Позже новоиспеченные друзья приехали в гости к матери и отчиму ребенка. Отмечается, что, помимо пропавшей трехлетней девочки, в семье есть еще трое детей.

Матери нужно было ехать к врачу, поэтому она попросила гостей посидеть с детьми.

Сосед рассказал ей, что в ее отсутствие Михаил предпринимал попытки украсть куртку, а Альбина ушла из квартиры вместе с ребенком.

Эту информацию впоследствии подтвердили камеры видеонаблюдения: на них видно, как женщина ведет девочку за руку в неизвестном направлении.

Появились подробности похищения девочки в ПодмосковьеФото: ГСУ СК России по Московской области

Напомним, ранее «ВМ» писала, что в Подмосковье женщина, по предварительной информации, няня, похитила ребенка. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий подтвердила, что в городе Видное женщина в вечернее время увела двухлетнюю девочку из дома в неизвестном направлении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также занимаются поисками женщины и девочки.

Читайте также: Пенсионера в Зеленограде по ошибке признали умершим

похищениеняняпропала девочка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте