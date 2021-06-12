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Няня похитила ребенка в подмосковном Видном
Фото: moscow-live

Няня похитила ребенка в подмосковном Видном

Юлия Курганова

Происшествия

Няня похитила ребенка в подмосковном городе Видное. Об этом сообщил в субботу, 112 июня, Telegram-канал «112».

Уточняется, что женщина увела ребенка в неизвестном направлении, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Похищенный ребенок — девочка 2018 года рождения. Она росла в многодетной семье — у ее матери, уроженки Украины, есть еще трое детей, а отец несколько лет назад погиб на войне, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, няню разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее организатор похищения девушки в Москве объяснил свой поступок.

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