Соучастника Шульца, похитителя супружеской пары в Балашихе, задержали в Подмосковье

Фото: СК РФ по Московской области

Следователи задержали Владимира Романова — соучастника Александра Емельянова по прозвищу «Шульц». Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Напомним, лидер балашихинской преступной группировки полтора года преследовал Елену Кеменову. Он угрожал родственникам, стрелял в нее, подкарауливал членов семьи девушки, заставляя ее возобновить с ним отношения.

Видео: СК РФ по Московской области

23 мая 2008 года, в день рождения бывшей избранницы, он вместе с Владимиром Романовым пробрался в квартиру ее родителей и избил Александра и Надежду Кеменовых.

4 октября того же года Емельянов с подельником напали на машину супругов.

— Когда автомобиль потерпевших остановился, Емельянов вышел и подошел к их машине. Для подавления воли к сопротивлению с целью похищения для последующего убийства Емельянов через окно автомобиля не менее трех раз выстрелил в потерпевших. Затем он сел в автомобиль и увез их, — рассказывает Ольга Врадий.

Романов в этот момент сопровождал автомобиль, чтобы предупредить сообщника о возможных свидетелях, и контролировал обстановку.

Глава группировки до последнего не сознавался в содеянном, а его подельника объявили в розыск. В июне 2015 Мособлсуд приговорил Емельянова к 25 годам лишения свободы.

3 июня 2021 года Романова задержали и доставили к следователю. Он рассказал, где они с Емельяновым спрятали тела супружеской пары в октябре 2008 года.

— В результате в Пушкинском районе Московской области были обнаружены скелетированные останки двух человек. В ближайшее время следователем будут назначены генетические экспертизы, по результатам которых будет установлено, действительно ли обнаружены тела супругов, без вести пропавших в 2008 году, —заключила представитель ведомства.

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