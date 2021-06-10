Суд арестовал жителя Сочи, который застрелил судебных приставов

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Суд арестовал мужчину, который застрелил двух судебных приставов в Сочи. Соответствующее решение Центральный районный суд Сочи принял в четверг, 10 июня.

О мере пресечения ходатайствовал следователь. Суд удовлетворил требование и заключил злоумышленника под стражу на два месяца. Стрелок будет находиться под арестом до 9 августа 2021 года, пишет ТАСС.

Трагедия произошла в Адлерском районе Сочи. В 10:35 9 июня 60-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. Были убиты двое судебных приставов, находящихся на службе, еще одного удалось спасти.

Стрелок оказался жильцом строения барачного типа, располагающегося по адресу улица Просвещения, 81/2. В 2018 году в этих строениях произошел пожар, унесший жизни 11 человек. После случившегося администрация города признала строения самовольными постройками и приняла решение о расселении, а 9 июня бригада судебных приставов приехала, чтобы вручить мужчине постановление о выселении из многоквартирного дома, предназначенного под снос. В отношении стрелка возбудили уголовное дело.

Ранее мэр Сочи заявил, что власти города окажут помощь семьям погибших приставов.

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