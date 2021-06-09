Уголовное дело возбудили против мужчины, застрелившего судебных приставов в Сочи

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Уголовное дело по двум статьям возбудили в отношении мужчины, который застрелил судебных приставов в Сочи. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Инцидент произошел в 10:35 в среду, 9 июня, на улице Просвещения. Мужчина открыл стрельбу, ранив двоих человек, которые позже скончались.

Позже в МВД сообщили, что убитыми оказались судебные приставы, которые приехали к мужчине с постановлением о выселении его из многоквартирного дома, предназначенного под снос. Житель дома начал стрелять по приставам, убив двоих сотрудников.

Одного из приставов удалось спасти. Ему оказали медицинскую помощь, в настоящее время его жизнь вне опасности. Стрелок признался в убийстве и сдался полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил двоих мужчин ножом в Москве

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