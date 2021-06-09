Появились подробности о стрельбе в Сочи, в которой погибли два судебных пристава

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Площадь самостроя в Сочи, при попытке сноса которого погибли два судебных пристава, всего 10 квадратных метров. Кроме того, у строения нет дверей.

Место происшествия осмотрели правоохранители. На земле остались следы крови погибших приставов. Отсюда еще не отогнали технику, которая должна была снести незаконную постройку. На правом стекле кабины виден след от пули, сообщает РИА Новости.

Стрельба произошла в Сочи в постройках барачного типа по адресу улица Просвещения, 81/2. Словесная перепалка мужчины с двумя приставами закончилась тем, что он открыл по ним огонь. Сотрудники ФССП погибли на месте. Стрелка задержали.

В МВД сообщили, что убитыми оказались судебные приставы, которые приехали к мужчине с постановлением о выселении его из многоквартирного дома, предназначенного под снос. Стрелок признался в убийстве и сдался полиции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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