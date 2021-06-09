Появились подробности конфликта приставов с жителями дома в Сочи, где произошла стрельба

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В самовольных постройках в Сочи, возле которых мужчина застрелил приставов, в 2018 году был пожар. В результате инцидента погибли 11 человек. Об этом рассказали в администрации города.

Стрельба произошла в 10:35 в среду, 9 июня, на улице Просвещения. Мужчина открыл стрельбу, ранив двоих человек, которые позже скончались.

В МВД сообщили, что убитыми оказались судебные приставы, которые приехали к мужчине с постановлением о выселении его из многоквартирного дома, предназначенного под снос. Житель дома начал стрелять по приставам, убив двоих сотрудников. Одного из приставов удалось спасти. Стрелок признался в убийстве и сдался полиции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что инцидент произошел в постройках барачного типа по адресу улица Просвещения, 81/2. Летом 2018 года в этих зданиях произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек.

Администрация Сочи подала иск о признании объектов самовольными постройками, и 17 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда иск был удовлетворен, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил двоих мужчин ножом в Москве.

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