Застреливший судебных приставов в Сочи объяснил свой поступок

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Мужчина, застреливший двоих судебных приставов в районе Чкаловского пляжа в Сочи, назвал свой мотив. Он заявил, что у него хотели забрать землю, доставшуюся от родителей. По его мнению, эти действия незаконны.

Инцидент произошел утром 9 июня на улице Просвещения. Словесная перепалка мужчины с двумя приставами закончилась тем, что он открыл по ним огонь. Сотрудники ФСПП погибли на месте. Стрелка задержали.

— Я пришел, говорю: «Поговори с адвокатом». А они: «Не о чем говорить!» Не хотят люди говорить. А если не о чем говорить, то, значит, разговор другой, — сказал нападавший на видео, опубликованном РЕН ТВ.

Ранее в МВД сообщили, что убитыми оказались судебные приставы, которые приехали к мужчине с постановлением о выселении его из многоквартирного дома, предназначенного под снос. Житель дома начал стрелять по приставам, убив двоих сотрудников. Стрелок признался в убийстве и сдался полиции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что инцидент произошел в постройках барачного типа по адресу улица Просвещения, 81/2. Летом 2018 года в этих зданиях произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек.

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