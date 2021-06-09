Мэр Сочи заявил, что власти города окажут помощь семьям погибших приставов

Фото: Telegram / Алексей Копайгородский

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду, 9 июня, заявил в своем Telegram-канале, что власти города окажут помощь семьям приставов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

— Эти ребята — настоящие герои. Приношу свои соболезнования всем их родным, близким и коллегам. Весь город скорбит вместе с вами, — пишет мэр.

Трагедия произошла в Адлерском районе Сочи. В 10:35 в среду, 9 июня, 60-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. Были убиты двое судебных приставов, находящихся на службе, одного удалось спасти.

Стрелок оказался жильцом строения барачного типа, располагающегося по адресу улица Просвещения, 81/2. В 2018 году в этих строениях произошел пожар, унесший жизни 11 человек. После случившегося администрация города признала строения самовольными постройками и приняла решение о расселении, а 9 июня бригада судебных приставов приехала, чтобы вручить мужчине постановление о выселении из многоквартирного дома, предназначенного под снос. В отношении стрелка возбудили уголовное дело.

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