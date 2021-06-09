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Похожий на бомбу предмет обнаружили на территории ТЭЦ в Лобне
Фото: nekrasovka.mos.ru

Похожий на бомбу предмет обнаружили на территории ТЭЦ в Лобне

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Лобня, Текстильная улица, 3В Карта всех событий

Предмет, похожий на бомбу, обнаружили на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Лобне. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Подозрительный предмет нашли на улице Текстильная, 3в. По данным источника «ВМ», территорию ТЭЦ оцепили. Кроме того, эвакуировали жителей близлежащих жилых домов.

Ранее несколько самодельных бомб нашли в квартире на востоке Москвы.

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