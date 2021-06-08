Снаряд времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
На северо-западе столицы при проведении строительных работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 8 июня.
На месте стройки между школой и жилым домом работают специалисты. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на западе Москвы, в районе дома 65 на Молодогвардейской улице.
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