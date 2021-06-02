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Дом эвакуировали: несколько самодельных бомб нашли в квартире на востоке Москвы
Фото: moscow-live

Дом эвакуировали: несколько самодельных бомб нашли в квартире на востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия

Столичные полицейские обнаружили несколько взрывных устройств в квартире на востоке столицы. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Четыре подозрительных предмета нашли в квартире, расположенной на улице Саянской. Предположительно, это самодельные взрывные устройства. Их изъяли и направили на экспертизу.

По данным источника «ВМ», службы эвакуировали 70 жильцов подъезда во время осмотра квартиры.

Ранее «ВМ» сообщала, что силовики задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.

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