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Силовики задержали мужчину с самодельным взрывным устройством
Фото: feo.rk.gov.ru

Силовики задержали мужчину с самодельным взрывным устройством

Илья Ашуров

Происшествия

В столице силовики задержали мужчину, который хранил в своей квартире самодельную бомбу. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», за помощью к сотрудникам полиции обратилась 33-летняя продавщица продуктового магазина, которая рассказала, что серьезно поссорилась со своим возлюбленным. Последний так разгорячился во время конфликта, что стал угрожать бомбой, которую он якобы хранит у себя дома.

Испуганная женщина сразу же обратилась к правоохранителям. Вскоре злоумышленник был задержан. При нем было найдено самодельное взрывное устройство.

Как и зачем молодой человек ее собирал, будут разбираться силовики. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

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