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Вандалы похитили фрагмент ограды с могилы матери художника Александра Шилова
Фото: pixabay.com

Вандалы похитили фрагмент ограды с могилы матери художника Александра Шилова

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Ваганьковское кладбище Карта всех событий

В столице неизвестные похитили с могилы матери художника Александра Шилова фрагмент ограды. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», в полицию обратился Шилов. Он заявил, что с могилы его матери на Ваганьковском кладбище пропала часть ограждения. Художник не понимает, каким образом злоумышленникам удалось унести столь тяжелую «добычу» и остаться незамеченными.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Шилов — известный советский и российский художник-живописец. Он считается мастером портретного жанра. Одна из наиболее известных его работ — портрет Юрия Гагарина «Сын Родины». В 1985 году Шилов получил звание народного художника СССР. В 2012 году стал членом президиума Российской академии художеств.

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