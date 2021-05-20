Вандалы похитили фрагмент ограды с могилы матери художника Александра Шилова
В столице неизвестные похитили с могилы матери художника Александра Шилова фрагмент ограды. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника «ВМ», в полицию обратился Шилов. Он заявил, что с могилы его матери на Ваганьковском кладбище пропала часть ограждения. Художник не понимает, каким образом злоумышленникам удалось унести столь тяжелую «добычу» и остаться незамеченными.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
СПРАВКА «ВМ»
Александр Шилов — известный советский и российский художник-живописец. Он считается мастером портретного жанра. Одна из наиболее известных его работ — портрет Юрия Гагарина «Сын Родины». В 1985 году Шилов получил звание народного художника СССР. В 2012 году стал членом президиума Российской академии художеств.
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