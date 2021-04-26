Неизвестный заявил о минировании здания на юго-западе Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Савицкого, 2 Карта всех событий

Неизвестный позвонил в полицию и заявил о минировании здания на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, злоумышленник заявил о минировании дома № 2 на улице Маршала Савицкого. После чего из указанного здания было эвакуировано 82 человека. Приехавшие на место происшествия кинологи никакой угрозы не обнаружили.

Ранее «ВМ» писала, что на юго-востоке Москвы обнаружили муляж взрывного устройства. Тогда из здания было эвакуировано более 100 человек.

Читайте также: Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в центре Москвы