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Неизвестный заявил о минировании здания на юго-западе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Неизвестный заявил о минировании здания на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Савицкого, 2 Карта всех событий

Неизвестный позвонил в полицию и заявил о минировании здания на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, злоумышленник заявил о минировании дома № 2 на улице Маршала Савицкого. После чего из указанного здания было эвакуировано 82 человека. Приехавшие на место происшествия кинологи никакой угрозы не обнаружили.

Ранее «ВМ» писала, что на юго-востоке Москвы обнаружили муляж взрывного устройства. Тогда из здания было эвакуировано более 100 человек.

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