Мужчина изнасиловал двух студенток в столичном парке «Лосиный Остров»

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Россия, национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

Мужчина изнасиловал двух девушек в национальном парке «Лосиный Остров». Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел вечером 9 июня на территории указанного парка. Вечером девушки решили погулять по «Лосиному Острову». В какой-то момент они встретили на своем пути мужчину. Он подошел к двум девушкам и, угрожая им ножом, изнасиловал их. После этого он скрылся.

По словам потерпевших, мужчине 25–30 лет, у него азиатская внешность, черные короткие волосы и плотное телосложение.

В настоящее время полиция разыскивает преступника.

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