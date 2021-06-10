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Мужчина изнасиловал двух студенток в столичном парке «Лосиный Остров»
Фото: pixabay/fsHH

Мужчина изнасиловал двух студенток в столичном парке «Лосиный Остров»

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

Мужчина изнасиловал двух девушек в национальном парке «Лосиный Остров». Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел вечером 9 июня на территории указанного парка. Вечером девушки решили погулять по «Лосиному Острову». В какой-то момент они встретили на своем пути мужчину. Он подошел к двум девушкам и, угрожая им ножом, изнасиловал их. После этого он скрылся.

По словам потерпевших, мужчине 25–30 лет, у него азиатская внешность, черные короткие волосы и плотное телосложение.

В настоящее время полиция разыскивает преступника.

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