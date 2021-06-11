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Пенсионера в Зеленограде по ошибке признали умершим
Фото: Вечерняя Москва

Пенсионера в Зеленограде по ошибке признали умершим

Иван Юминов

Происшествия

Столичная прокуратура добилась аннулирования свидетельства о смерти пенсионера, которого по ошибке признали мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 11 июня.

Уточняется, что 79-летнего жителя Зеленограда по ошибке признали умершим. Его родственникам даже выдали свидетельство о смерти. Из-за того, что пенсионер не может самостоятельно защитить свои права, прокурор направил в суд иск о том, чтобы признать мужчину живым.

Суд удовлетворил требования в полном объеме, отмечается на сайте прокуратуры.

Ранее сообщалось, что семья из Подмосковья похоронила чужого дедушку из-за ошибки врачей.

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