Мужчина недосчитался трех миллионов рублей после загула с друзьями в столичном ресторане
В полицию обратился мужчина, который заявил, что после вечера в компании друзей обнаружил пропажу сумки с крупной суммой денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 11 июня.
По словам пострадавшего, он распивал спиртные напитки с друзьями в ресторане, расположенном на улице Лесной. Событий, которые происходили дальше, он не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пришел в себя в неизвестном районе столицы, после чего поймал попутку и добрался до гостиницы в Чапаевском переулке. Уже в номере обнаружил, что у него пропала сумка, в которой находились три миллиона рублей.
Мужчина предположил, что ее украли, когда он находился возле ресторана.
По данному факту правоохранители проводят проверку.
Ранее в полицию обратился 31-летний житель столицы, который рассказал что из его припаркованного в центре города автомобиля марки «Мерседес-Бенц» похитили сумку с деньгами и документами, а также дорогостоящим ноутбуком.
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