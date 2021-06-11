Мужчина недосчитался трех миллионов рублей после загула с друзьями в столичном ресторане

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Россия, Москва, Лесная улица, 5 Карта всех событий

В полицию обратился мужчина, который заявил, что после вечера в компании друзей обнаружил пропажу сумки с крупной суммой денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 11 июня.

По словам пострадавшего, он распивал спиртные напитки с друзьями в ресторане, расположенном на улице Лесной. Событий, которые происходили дальше, он не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пришел в себя в неизвестном районе столицы, после чего поймал попутку и добрался до гостиницы в Чапаевском переулке. Уже в номере обнаружил, что у него пропала сумка, в которой находились три миллиона рублей.

Мужчина предположил, что ее украли, когда он находился возле ресторана.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее в полицию обратился 31-летний житель столицы, который рассказал что из его припаркованного в центре города автомобиля марки «Мерседес-Бенц» похитили сумку с деньгами и документами, а также дорогостоящим ноутбуком.

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