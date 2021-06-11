Сумку с деньгами и ноутбуком похитили из припаркованного «Мерседеса» москвича

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Россия, Москва, Девяткин переулок, 2 Карта всех событий

В полицию обратился 31-летний житель столицы, который рассказал что из его припаркованного в центре города автомобиля марки «Мерседес-Бенц» похитили сумку с деньгами и документами, а также дорогостоящим ноутбуком. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 11 июня.

По словам мужчины, поздним вечером 9 июня он ненадолго оставил машину возле дома 2 по Девяткину переулку. Вернувшись к автомобилю спустя полчаса он обнаружил, что в нем разбито окно задней пассажирской двери, а из салона пропала сумка. В ней находились российский и заграничный паспорт москвича, документы на машину, кошелек, 80 тысяч рублей, а также 400 долларов США. Кроме того в сумке были ноутбук, стоимостью 69 тысяч рублей, и элитный парфюм за 18 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба мужчины составила 195 000 рублей. По данному фактуправоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сотрудники подмосковных правоохранительных органов задержали с поличным мужчину, пытавшегося обокрасть склад в деревне Коледино.

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