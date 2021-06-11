Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сумку с деньгами и ноутбуком похитили из припаркованного «Мерседеса» москвича
Фото: moscow-live

Сумку с деньгами и ноутбуком похитили из припаркованного «Мерседеса» москвича

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Девяткин переулок, 2 Карта всех событий

В полицию обратился 31-летний житель столицы, который рассказал что из его припаркованного в центре города автомобиля марки «Мерседес-Бенц» похитили сумку с деньгами и документами, а также дорогостоящим ноутбуком. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 11 июня.

По словам мужчины, поздним вечером 9 июня он ненадолго оставил машину возле дома 2 по Девяткину переулку. Вернувшись к автомобилю спустя полчаса он обнаружил, что в нем разбито окно задней пассажирской двери, а из салона пропала сумка. В ней находились российский и заграничный паспорт москвича, документы на машину, кошелек, 80 тысяч рублей, а также 400 долларов США. Кроме того в сумке были ноутбук, стоимостью 69 тысяч рублей, и элитный парфюм за 18 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба мужчины составила 195 000 рублей. По данному фактуправоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сотрудники подмосковных правоохранительных органов задержали с поличным мужчину, пытавшегося обокрасть склад в деревне Коледино.

Читайте также: Эксперт по недвижимости перечислила привлекающие домушников признаки

кражаводитель «Мерседеса»уголовное дело
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте