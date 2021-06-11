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Эксперт перечислила привлекающие домушников признаки
Фото: pixabay.com

Эксперт перечислила привлекающие домушников признаки

Татьяна Плотникова

Общество

Квартирные воры при выборе объекта будущего преступления обращают особое внимание на определенные признаки, рассказала управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

Эксперт напомнила, что традиционно злоумышленники следили за наполняемостью почтовых ящиков: если корреспонденция скапливается с больших количествах, значит, ее не забирают — вероятно, хозяева в отъезде.

В настоящее время признаком отсутствия жильцов могут служить рекламные флаеры, долго висящие на ручке или на самой двери. Кроме того, выяснить о перемещениях хозяев квартиры можно по их публикациям в социальных сетях — например, фотографиям из отпуска.

Помимо этого квартирные воры могут установить наблюдение за заинтересовавшей их квартирой. Сбить злоумышленников с толку может система «умный дом», настроенная таким образом, чтобы в отсутствие жильцов автоматически опускать в определенное время жалюзи и включать свет, создавая видимость присутствия в квартире людей.

Часто преступники выбирают в качестве объекта квартиры в новостройках: в таких домах обычно еще нет консьержей, не налажена работа полиции, а из-за частых ремонтов легко выдать себя рабочим или мастером, рассказала Коркка агентству «Прайм».

Ранее эксперты рассказали, как защититься от квартирных краж в летний сезон.

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