Эксперт перечислила привлекающие домушников признаки

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Квартирные воры при выборе объекта будущего преступления обращают особое внимание на определенные признаки, рассказала управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

Эксперт напомнила, что традиционно злоумышленники следили за наполняемостью почтовых ящиков: если корреспонденция скапливается с больших количествах, значит, ее не забирают — вероятно, хозяева в отъезде.

В настоящее время признаком отсутствия жильцов могут служить рекламные флаеры, долго висящие на ручке или на самой двери. Кроме того, выяснить о перемещениях хозяев квартиры можно по их публикациям в социальных сетях — например, фотографиям из отпуска.

Помимо этого квартирные воры могут установить наблюдение за заинтересовавшей их квартирой. Сбить злоумышленников с толку может система «умный дом», настроенная таким образом, чтобы в отсутствие жильцов автоматически опускать в определенное время жалюзи и включать свет, создавая видимость присутствия в квартире людей.

Часто преступники выбирают в качестве объекта квартиры в новостройках: в таких домах обычно еще нет консьержей, не налажена работа полиции, а из-за частых ремонтов легко выдать себя рабочим или мастером, рассказала Коркка агентству «Прайм».

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