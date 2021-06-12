Диетолог объяснила, почему запеченный картофель полезней жареного

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Большинство людей, обративших внимание на рацион своего питания, ошибочно исключают из него как простые, так и сложные углеводы. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева.

По мнению эксперта, заявление Роспотребнадзора о том, что запеченный картофель гораздо полезнее жареного, является вполне справедливым.

— Когда человек запекает картошку в духовке, то он получит полезное блюдо, не содержащее в себе множество калорий, — пояснила диетолог.

Она также рассказала, как способ приготовления данного овоща является менее полезным. По ее словам, традиционное пюре тоже несет в себе множество рисков для здоровья организма, так как в него принято добавлять молоко, много сливочного масла и соли. Помимо этого, эксперт указала на одну из самых распространенных ошибок, которую совершают люди, занявшиеся своим здоровьем, отмечает ФАН.

— Как показывает практика, многие не умеют различать понятия — сложные и простые углеводы. К первым относятся гречневая, овсяная, кукурузная каши, геркулес. Они дают организму человека энергию. Поэтому их важно кушать в первой половине дня, — пояснила Ирина Писарева.

При этом для ужина лучше выбирать продукты со сниженным количеством углеводов. Куда более полезными будут тушеные овощи, содержащие клетчатку. Диетолог также добавила, что вредными для здоровья являются простые углеводы, содержащиеся в кондитерских изделиях, выпечке и белом хлебе.

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