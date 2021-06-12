Кот Ахилл предсказал победу Бельгии в матче со сборной России на Евро-2020

Фото: Россия-24

Петербургский кот-предсказатель Ахилл спрогнозировал победу бельгийской сборной над командой из России в матче Евро-2020 по футболу.

Шуточная таинственная церемония предсказания состоялась в Государственном музее Эрмитаж. Коту предложили выбрать из двух мисок с кормом, на каждой из которых был нарисован флаг одной из стран–соперников.

Так, Ахилл подошел к миске с флагом Бельгии и начал есть именно оттуда, передает агентство городских новостей «Москва».

Матч Бельгия — Россия пройдет 12 июня, начало в 22:00 по московскому времени. Также на этом этапе турнира российская сборная встретится с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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