Россия — ​Бельгия: прогноз на матч Евро-2020

Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Антон Заболотный на тренировке перед матчем против сборной Бельгии / Фото: РИА Новости

В субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге состоится первый матч сборной России на чемпионате Европы по футболу, перенесенном из-за пандемии коронавируса. Команда нашей страны сразится в рамках турнира со сборной Бельгии, находящейся на первом месте в рейтинге ФИФА по итогам мая. Об истории противостояний и прогнозах на предстоящую игру — в материале «Вечерней Москвы».

Неудобный соперник

С 1966 года сборная СССР/России встречалась с Бельгией в общей сложности 12 раз — как в товарищеских матчах, так и в рамках международных соревнований. Это всегда был неудобный соперник, а общий счет по итогам игр оказался не в пользу команды нашей страны: 4 матча закончились победой СССР, два завершились вничью, а в шести победу над сборной СССР/России одержала команда Бельгии. Последний раз советские футболисты побеждали бельгийцев в далеком 1982 году на чемпионате мира в Испании.

Получится ли сейчас прервать эту тенденцию?

За последние два года сборная России встречается с Бельгией уже в третий раз, и два предыдущих матча закончились для нашей команды плачевно. 21 марта 2019 года в рамках отбора к чемпионату Европы бельгийцы обыграли российскую команду со счетом 3:1 у себя дома, а 16 ноября 2019 года — 4:1 в гостях.

В 2017 году в товарищеском матче наши команды сыграли с результатом 3:3. В 2014 году на чемпионате мира Россия проиграла Бельгии со счетом 0:1, в 2010 году — 0:2, в 2002 году — 2:3, а в 1996-м была нулевая ничья. Таким образом, Бельгия остается до сих пор очень неудобным соперником для сборной нашей страны.

На ничью рассчитывать можно

В этот раз букмекеры, как и прежде, на российскую команду не ставят. А вот футбольные эксперты во мнениях разошлись.

Как сказал «Вечерней Москве» известный футбольный тренер Валерий Непомнящий, сборной России очень сложно рассчитывать больше чем на ничью. Хотя бы потому, что бельгийская команда находится на высшей ступени в свежем рейтинге ФИФА, а Россия — на 38-м месте.

— Рейтинг создается не сегодня, а в течение длительного времени. В составе сборной Бельгии играют футболисты из топ-клубов и с чемпионатов высокого уровня. Качество игроков несоизмеримо с нашим, — констатировал специалист.

По его словам, до начала 2000-х годов ситуация была иной. Часто результат противостояния зависел не от профессионального уровня игроков, а порой просто от судейских ошибок. Даже несмотря на не всегда удачные результаты, отечественная сборная все равно играла на равных.

— Сейчас, как ни прискорбно об этом говорить, у нас легионеров (игроков иностранных клубов — прим. «ВМ») — раз, два — и обчелся. А сборная Бельгии сплошь состоит из игроков элитных дивизионов Европы. Но ничья все равно будет возможна, — добавил Непомнящий.

Настрой запредельный

Бывший спортивный директор футбольного клуба «Зенит», советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт придерживается другого мнения. С его точки зрения, сборная Бельгии по составу игроков смотрится действительно сильнее России, но это не значит, что с ней нельзя играть.

— Шанс победить есть всегда, иначе нет смысла участвовать в таких турнирах. На чемпионате мира, например, мы смогли выстоять против сборной Испании. Хотя понятно, что команда Испании намного более классная, чем наша. Настрой у россиян будет запредельный, уверен. Конечно, многое будет зависеть от тактики, от того, как сложится игра. Я думаю, сейчас тренерский штаб все это прорабатывает, — говорит футбольный эксперт.

Борис Рапопорт предполагает, что расстановка на поле будет похожа на недавний товарищеский матч с Польшей. Россияне тогда играли с тремя защитниками. Самое главное, считает специалист, нужно перекрыть лидеров сборной Бельгии и пользоваться шансами на быстрые контратаки. Хоть и оборона бельгийцев, по его мнению, безошибочна, он не сомневается, что моменты забить гол у нас все равно будут.

Азар и Лукаку — главная проблема

Накануне чемпионата Европы в финале Лиги чемпионов получил травму один из лидеров сборной Бельгии — полузащитник Кевин де Брейне, и матч со сборной России он пропустит. Однако у иностранной команды есть как минимум два сильных нападающих: Эден Азар из мадридского «Реала» и Ромелу Лукаку из миланского «Интера».

— Думаю, нашим защитникам будет с Лукаку тяжело бороться. Поэтому лучше всего перекрыть возможность получения им большого количества передач, особенно за спину, верхом и так далее. То есть надо отсекать его каким-то полузащитником. У Бельгии много игроков высокого уровня. Они все играют в топе-5 чемпионатов европейских стран. Но Лукаку и Азар — это самая большая проблема, — объяснил Борис Рапопорт.

К тому же и из нашей сборной выпал из-за травмы защитник Федор Кудряшов. Так что, по мнению эксперта, против бельгийской атаки на предпоследнем рубеже обороны будут играть Андрей Семенов и Георгий Джикия, а кого третьим добавят — вопрос. Специалист не исключил, что на позицию центрального защитника спустится Роман Зобнин. Да и в целом какие-то внутренние резервы команды главный тренер сборной Станислав Черчесов будет использовать.

— Футбол — это игра, где все может сложиться по-разному. Поэтому говорить о том, что у нас нет шансов, я бы не стал. Выходим и боремся, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Ставки будут высоки

Между тем самым сложным соперником на групповом этапе чемпионата Европы эксперт называет для России не Бельгию, а Данию. Датская сборная находится на 10-м месте в рейтинге ФИФА. По составу футболистов и качеству игры она не уступает бельгийской. К тому же россияне будут играть против нее не в Петербурге, а в Дании 21 июня, без своих болельщиков. Кроме того, с высокой долей вероятности эта игра станет определяющей для дальнейшего выхода в плей-офф, что серьезно увеличит ставки и накал страстей.

Помимо Дании и Бельгии, в группе B находится сборная Финляндии. С ней матч состоится в Петербурге 16 июня.

Что касается прогнозов букмекеров, то в первом матче группового этапа в качестве фаворитов выделяют сборные Бельгии и Дании. Ставки на их победу там колеблются от 1,5 до 1,8 коэффициента от вложенной суммы. Тогда как вероятность ничьей оценивается в трех–четырехкратном размере. На победу в матчах против Дании и Бельгии, против Финляндии и России ставки, соответственно, не в пользу последних. Однако, если вы поставили на сборную Финляндии или сборную России и вдруг команда победила, есть шанс получить прибыль в пяти–девятикратном размере.

О том, каким будет итоговый результат, узнаем уже в День России, 12 июня. Матч между сборными нашей страны и Бельгии начнется в 22:00.

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