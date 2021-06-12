«Футбол есть футбол»: эксперт оценил шансы России на победу в матче с Бельгией

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Матч, который российские футболисты проведут с бельгийцами 12 июня, будет сложным. В европейской сборной нарушены игровые связи без ключевых фигур в составе, однако не настолько, чтобы недооценивать ее. Шансы у россиян на победу существуют. Такое мнение высказал футбольный эксперт, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

— Это будет непростая игра, однако если мы играем, то значит, мы обязаны стремиться выиграть. В этом я не сомневаюсь. Всегда привожу в качестве примера последний чемпионат мира. Понятно, что Испания была сильнее России, но наши футболисты смогли выстроить игру так, что они сумели сыграть вничью, а по пенальти выиграть, — пояснил футбольный эксперт.

По его словам, расстановка россиян на поле в первом матче будет схожа с той, что была во время игры с Польшей 2 июня. Как подчеркнул специалист, перед наставником российской сборной стоит важная задача: понять, кого нужно поставить в центр защиты, потому что играть против бельгийского нападающего Ромелу Лукаку сложно, отмечает телеканал 360. При этом собеседник добавил, что с объективной точки зрения сборная Бельгии сильнее российской, но все зависит от того, как будет выстроена игра.

— Футбол есть футбол. Поэтому всегда нужно стремиться и надеяться на результат, на победу, — добавил Борис Раппопорт.

Иначе, по его мнению, нет смысла участвовать в таких турнирах.

Матч Бельгия — Россия пройдет 12 июня, начало в 22:00 по московскому времени. Также на этом этапе турнира российская сборная встретится с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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