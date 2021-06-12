ЛНР обвинила Украину в дезинформации об убийстве пяти ополченцев

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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Украину в дезинформации о нападении диверсионной группы страны на наблюдательный пост республики. Об этом заявил офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко в субботу, 12 июня.

— Подразделениями Информационно-психологических операций ВСУ проводится активная работа по информационному прикрытию преступления, совершенного боевиками отдельного центра спецопераций «Запад» по приказу президента Украины (Владимира Зеленского — прим. «ВМ») и командующего ООС (Анатолия Кравченко — прим. «ВМ»), — рассказал он.

Филипоненко добавил, что версия о самоубийстве сотрудника милиции республики после убийства четверых товарищей является ложью. Свою версию военный подкрепил данными о том, что на их телах обнаружили следы пороховых газов, а на теле того сотрудника их нет. Это, по словам Филипоненко, является доказательством убийства с дальней дистанции, отмечает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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